Своевременная поддержка

Опубликовано 23.05.2017

Аграрии Костромской области получили субсидии из бюджета

«В последнее время сельское хозяйство гарантирует хорошие темпы роста, свыше трех процентов. Действительно, очень хорошие показатели. Цифры по федеральной поддержке и в прошлом году, и в этом году известны. Она не сокращается, она только увеличивается, и мы будем продолжать это в будущем», - отметил Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Правда и действие». Одной из таких мер поддержки стали субсидии из регионального и федерального бюджетов для 200 растениеводческих хозяйств, 25 сельхозпредприятий, выращивающих овощи, и 9 хозяйств по выращиванию семенного картофеля в Костромской области. Они получили 69,9 млн рублей. Деньги костромским фермерам выделены на модернизацию технического парка, закупку качественных семян и повышение плодородия почвы. Получило дотации и ООО «Сусанинский питомник». Его руководитель Федор Пуздря рассказал нам о необходимости государственной поддержки отрасли.

- Федор Федорович, такая точечная поддержка именно растениеводства была необходима?

- Хочу сразу отметить, что дотации выделили в том числе на оригинальное семеноводство. И для нас это очень важно. Ведь у нас уникальное хозяйство в этом плане. Мы приобретаем оздоровленные мини-клубни, которые выпускает, к примеру, наша Костромская ГСХА. И, соответственно, уже в полевых условиях выращиваем семена. Дело это затратное, наукоемкое. По сравнению с обычным, товарным, картофелем вложения несравненно больше. И поэтому государственная поддержка нам просто необходима.



- Но поддержка аграриев продолжалась в течение нескольких лет?

- Государство впервые предоставило такие масштабные дотации нам. Раньше они были не такими значительными. Это было верное решение Владимира Путина, правительства, поддержать растениеводство. Дело в том, что финансовая помощь оказалась своевременной. Я сейчас говорю конкретно про картофелеводов. Эти средства позволили нашему хозяйству, к примеру, закупить удобрения, приобрести средства защиты растений - все самое необходимое.



- Своевременность, пожалуй, главный показатель для аграриев...

- Думаю, ни для кого не секрет, что прошлый год выдался трудным для картофелеводов. Почему? Был момент перепроизводства. Подавляющее большинство хозяйств сработали в убыток. Особенно те, у кого не было многопрофильной специализации.



Для производителя самый актуальный вопрос спроса и цены. Бывает и так, что не самый урожайный год оказывается для него более прибыльным, чем тот, когда он собирает рекордный урожай. А такое хозяйство, как у нас, создается годами. И, конечно, без поддержки со стороны государства можно было потерять все это. Но сейчас мы можем работать: начали посевную, заключили необходимые договоры.



- Как вы считаете, почему правительство уделило особое внимание растениеводству в Нечерноземье?

- Растениеводство во многом играет определяющую роль. Ведь это - не только производство овощей, зерновых. Но это и корма для животноводства. Хочется отметить и то, что у нас зона рискованная. Взять хотя бы эту весну: аномально холодный май. И периодически такие моменты, аномальные, бывают. А взять южную зону: там только вопрос полива обеспечь и будешь с урожаем. Поэтому нельзя шаблонно подходить к разным климатическим зонам, с этим я согласен.



- Курс на импортозамещение уже дал результат?

- Что касается нас, свой эффект курс на импортозамещение дал в 2014 году. Был урожай хороший, цена на картофель тоже. Именно тогда появилось большое количество новых хозяйств. Но аграрный бизнес - один из самых сложных. Государственная поддержка есть, но нужно уметь грамотно ею распорядиться. И опять же сказалось перепроизводство. Да, появилось очень много хозяйств. Но не все смогли сохраниться. В то же время есть предприятия, которые перетерпели трудности и развиваются дальше.

Владимир АКСЕНОВ