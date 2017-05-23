Голос колокола услышат

Опубликовано 23.05.2017

Ансамбль Костромского кремля предстанет в первозданном виде

Работы по восстановлению Богоявленского собора и колокольни продолжаются. Строители идут с опережением графика. А тем временем в Ярославле уже отлили 16-тонный колокол для возрождающейся святыни.

К 19 мая на колокольне Богоявленского собора сделаны наружные разгрузочные балки на высоте 8,8 метра. Кроме того, завершены работы на двух из четырех внутренних балок. В будущем она должна вырасти до высоты 64 метра. Здесь же разместится и 16-тонный колокол, который отлили в городе Тутаев Ярославской области. Его голос будет звучать над Костромой уже скоро.



На галерее, соединяющей храм и колокольню, завершена кладка двух стен - северной и южной. А в самом Богоявленском соборе продолжаются серьезные внутренние работы. Здесь залиты опорные подушки балконных балок. Именно на этом балконе будет петь церковный хор во время богослужений.



15 мая на строительной площадке побывала группа проектировщиков и проверка архитектурно-строительного надзора департамента строительства Костромской области. А 17-18 мая для осуществления авторского надзора ансамбль Костромского кремля посетил главный архитектор проекта Алексей Денисов.

Владимир АКСЕНОВ