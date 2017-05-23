Здесь мой причал...

Опубликовано 23.05.2017

Где в Костроме будут останавливаться туристические теплоходы?

Туристический сезон уже практически наступил. И не случайно в центре внимания администрации области оказался вопрос строительства нового причала. На оперативном совещании при губернаторе специалисты департамента строительства, архитектуры и градостроительства представили проект нового объекта. Он позволит причалить большему количеству судов, а значит, и посетить Кострому большему количеству туристов.

На теплоходе музыка играет...



Новый причал городу необходим, подчеркнул директор регионального департамента строительства, архитектуры и градостроительства Евгений Суслов. По ряду оценок причал № 4, куда прибывают туристические теплоходы, не в полной мере соответствует отдельным нормативам речного регистра.



С инициативой построить новый причал выступила компания-инвестор из Санкт-Петербурга. Причем вариантов размещения объекта было предложено два. Первый - на месте спасательной станции. Но этот вариант оказался более затратным, так как потребовалось бы переносить саму станцию на новое место. Другой же вариант - в районе причала №4 оказался более логичным. Поскольку туристам, сходящим с трапа, буквально открывается путь к главным достопримечательностям: беседке Островского, Сусанинской площади, торговым рядам, Центральному парку, в котором восстанавливается ансамбль Костромского кремля.



Сейчас предстоит решить ключевой вопрос - земельный. Администрация города ведет работы по подготовке и утверждению схемы расположения участка на кадастровом плане территории.

Вопросы к подрядчикам

В Костроме и области прошли серьезные проверки состояния дорог. Специалисты-дорожники вместе с представителями общественности и депутатами оценили состояние 47 областных трасс после прошедшей зимы. Все эти участки отремонтированы и находятся на гарантийном обслуживании. Тем не менее на них уже проявился ряд дефектов: такие как продольные и поперечные трещины, размыв откосов, нарушение профиля щебеночного покрытия и так далее. Подрядчики, выполнявшие работы, устранят недостатки до начала июня. К этому же времени будут отремонтированы и восемь мостов, на которых также зафиксированы незначительные дефекты.



В областной столице в центре внимания экспертов оказались 43 участка дорог. Недостатки во многом схожи с теми, что выявлены в области. Но дефекты незначительные и уже устраняются. Сложная ситуация лишь с улицей Советской. Подрядчик, выполнявший здесь работы, обанкротился. Средства с него будут взысканы в судебном порядке. А пока ремонтом занимается МКУ «Дорожное хозяйство». Сергей Ситников потребовал, чтобы восстановительные работы проводились в том числе в праздничные и выходные дни, если позволяет погода.

Не экзаменом единым



На повестке дня не только ЕГЭ у одиннадцатиклассников, но и государственная итоговая аттестация в девятых классах костромских школ. ГИА в этом году сдадут боле 5,8 тысячи учеников, а ЕГЭ — 2,6 тысячи. Всего же в ожидании экзаменов живут более девяти тысяч школьников, а также их родителей.



Но родители уже могут меньше переживать за своих чад. В этом году им удалось принять участие в акции «ЕГЭ для родителей». Как подчеркнула директор департамента образования и науки Татьяна Быстрякова, мамы и папы выпускников стали спокойнее относиться к сдаче ЕГЭ, но вот от волнения в ожидании результата не деться никуда.



Старт «сезону экзаменов» будет дан 26 мая, а закончится он 1 июля. В это время откроются 33 пункта проведения ЕГЭ и 53 пункта сдачи ГИА, а также соответственно пять и шесть пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Костромские выпускники все больше выбирают для сдачи естественные и технические науки, а также обществознание. Правда, в этом году ребят ждет новшество - структура тестов по физике, химии, биологии изменена. В них не будет ставших привычными вопросов с выбором ответа.

Владимир АКСЕНОВ

Евгений Суслов, директор департамента строительства, архитектуры и градостроительства:

- В районе причала №4 открывается выход ко всем главным достопримечательностям Костромы. Рационально, чтобы новый объект появился именно здесь. Будет построена современная причальная стенка, которая гарантирует безопасность круизных судов. И какое-то архитектурное решение будет предусмотрено. Проект пока находится в разработке.