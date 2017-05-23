Доверяем бизнес молодым

Опубликовано 23.05.2017

В регионе подвели итоги Костромского экономического форума

Минувшая неделя прошла в Костроме под эгидой предпринимательства. Сразу на нескольких площадках областного центра проводились мероприятия Костромского экономического форума. Бизнес-сообщество региона ждала интенсивная работа - мастер-классы, круглые столы, обучающие семинары и деловые встречи. В одной из них принял участие губернатор Сергей Ситников.

В рамках форума глава региона встретился с молодыми предпринимателями. Направления бизнеса, которым они занимаются, разные: сельское хозяйство, лесопереработка, производство удобрений, сфера услуг и развлечений. Но в большинстве случаев любой стартап нуждается в поддержке со стороны властей.



По мнению губернатора, на сегодняшний день теме молодежного предпринимательства со стороны государства уделяется большое внимание. В нашем регионе проводятся различные конкурсы бизнес-проектов. В их числе «100 лучших товаров», конкурс стартапов «Точка роста», «Ты – предприниматель» для молодых бизнесменов. Есть возможность на выгодных условиях арендовать офисное помещение и повысить свою квалификацию на бизнес-тренингах.



За круглым столом участники встречи затронули вопросы партнерства в образовательной и социальной сферах, возможности и условия получения кредитов в банках, доступа к муниципальной и государственной собственности для участия в организации социально-ориентированного бизнеса, аренды пустующих производственных помещений на базе имеющихся предприятий региона, информационных технологий и другие направления. Самые проблемные из них по поручению Сергея Ситникова будут отработаны руководителями профильных ведомств.

Соб. инф

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Внутри государства очень серьезное изменение произошло в отношении к молодежному предпринимательству. Государство готово помогать молодым бизнесменам. Для региона важно, чтобы, развивая свой бизнес, предприниматели одновременно работали на благо общества в целом, способствовали повышению качества жизни земляков. Самый большой капитал в бизнесе – это когда тебе верят. И у молодежи в этом есть преимущество.

Сергей Путилов, предприниматель, Шарья:

- Чтобы начать свое дело, многим молодым людям не хватает опыта, знаний. Конечно, есть проблемы и с финансами. Им необходима поддержка со стороны государства, областных властей. И это не только субсидии, выгодные ставки по кредитам, но и консультации, обучение, такие масштабные и информативные форумы как этот. В нашей области в этом направлении делают реальные и конкретные шаги.