Для путешествий по суше и воде

Опубликовано 23.05.2017

необходимо зарегистрироваться в МЧС



Главное управление МЧС России по Костромской области напоминает туристам о необходимости регистрации групп, готовых отправится на маршруты по территории региона. Регистрация туристов в случае чрезвычайного происшествия поможет спасателям максимально быстро прийти на помощь.



Поставить на учет туристическую группу сотрудники МЧС рекомендуют не позднее, чем за сутки до выхода на маршрут. В заявке нужно указать название, адрес, телефон организации, планирующей мероприятие, даты начала и окончания движения, маршрут с указанием начального, промежуточных и конечного пунктов, контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их прохождения, количество туристов в группе (с указанием адресов мест жительства), а также порядок связи с туристской группой на маршруте.



Туристическим группам, которые планируют сплавляться по рекам Костромской области, необходимо обратиться в ближайшее подразделение Государственной инспекции по маломерным судам.

Для регистрации тургрупп нужно позвонить по телефону единой дежурно - диспечерской службы того района, на территории которого будет проходить туристический маршрут.



При возникновении чрезвычайного происшествия туристы должны обратится за помощью по единому номеру телефона «112», либо по телефонам: 8 (4942) 493-606, 8 (4942) 493-608.