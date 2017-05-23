Гранты на развитие

Опубликовано 23.05.2017

Получили фермеры Межевского, Красносельского и Костромского районов

Более 6,5 миллионов рублей получили фермерские хозяйства, которые занимаются разведением крупного рогатого скота. Сертификаты им выдали в департаменте агропромышленного комплекса. Три хозяйства из Межевского, Красносельского и Костромского районов направят средства на закупку спецтехники, а также приобретение скота молочного и мясного направления.



В Костромском районе уже построена новая ферма для размещения коров. В Красносельском на деньги гранта приобретут специальную конструкцию для содержания молодых телят. А в Межевском районе в планах фермера – увеличение стада и покупка пресс-подборщика для уборки и прессовки сена.