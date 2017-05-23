Куда сходить и что посмотреть 24 мая?

Опубликовано 23.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

В среду в областном Театре кукол ждут только взрослых зрителей. Им предлагают совершить путешествие в иную реальность, а точнее погрузиться в спектакль «Снегурочка» (18+) по пьесе Островского. Это постановка лауреата Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Евгения Ибрагимова. В спектакле заняты заслуженная артистка России Наталия Бобкова, заслуженный артист России Сергей Рябинин, Татьяна Булдакова, Ольга Булкина, Ольга Волобуева и другие артисты. Начало спектаклей в 16.00 и 18.00.



А в костромском государственном драматическом театре имени Островского в этот день поставят спектакль по Достоевскому. В 18.00 на сцене театра начнется постановка «Дядюшкин сон» (12+). В главных ролях Анна Заварихина, Александр Кирпичев и другие.