День славянской письменности и культуры

Опубликовано 23.05.2017

будем отмечать вместе

На Сусанинской площади в Костроме пройдет праздничный хоровой концерт. Программа праздника начнется с молебна в честь равноапостольных святых Кирилла и Мефодия. Именно они принесли многомиллионным славянским народам письменность, общую культуру и традиции.

А затем зрители смогут оценить выступления лучших четырнадцати хоровых коллективов и вместе спеть любимую песню. В завершении концерта сводный детский хор Костромы в составе двухсот пятидесяти участников исполнит музыкальные произведения для гостей и жителей нашего города. Праздник начнется 24 мая в 13.00.