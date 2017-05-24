Экологическим проектам - зеленый свет

Опубликовано 24.05.2017

Костромская ГРЭС поддержала экологический проект по развитию и изучению заповедного фонда Костромской области

Об этом на презентации проекта, состоявшейся 22 мая в администрации Костромской области, журналистам и общественности рассказали заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов, курирующий в регионе в том числе и вопросы природоохранной тематики, директор Костромской ГРЭС Андрей Николаев, а также директор Музея природы Костромской области Константин Ситников.

Совместный проект по развитию природно-заповедного фонда Костромской области, в котором принимают участие региональная власть, энергетики, ученые экологи и биологи, а также общественность, получил название «Кострома заповедная». Этот проект - очередной этап реализации масштабной региональной программы по утверждению особо охраняемых природных территорий, а также изучению мест обитания редких видов животных.



В прошлом и позапрошлом годах исследователи и ученые Музея природы Костромской области обследовали полтора десятка особо охраняемых природных территорий, расположенных на территориях целого ряда районов Костромской области.



Помимо богатых научных данных о биологическом разнообразии этих уникальных мест, статус памятника природы регионального значения тогда получил парковый ансамбль усадьбы Лугининых, расположенный в селе Рождественское Шарьинского района. Данный статус уже согласован Министерством природных ресурсов и экологии России, он поможет выдающемуся парковому ансамблю начать восстановление своей структуры, а также сберечь редкие виды растительного и животного мира. Заметим, что у данного объекта есть и историческое наследие: братья Святослав и Владимир Лунгины в конце XIX века были основателями кооперативного движения в России, в первую очередь - в крестьянской среде.



В этом году ученые-натуралисты плотно займутся Макарьевским районом, а если быть точнее - его унженским левобережьем, где они комплексно обследуют девять особо охраняемых природных территорий. Сами названия болот, урочищ и боров звучат таинственно и маняще: Молокшанское болото, Белолуховский и Чернолуховский боры, Хохлево озеро, Ерёмин Бор...



Материалы об особенностях рельефа и растительного покрова, сведения о флоре и фауне, включающие в себя информацию о редких видах животных и растений по каждому обследованному объекту лягут в основу научно-практических рекомендаций по допустимым видам хозяйственного использования этих территорий.



Всего же на сегодняшний день в Костромской области предварительно определены восемьдесят пять мест, потенциально пригодных для получения статуса особо охраняемых природных территорий. Из них шестнадцать уже обследованы учеными в последние два года. По итогам 2017 года число таких территорий достигнет двадцати четырех.



Василий ПАВЛОВ

Алексей Смирнов, заместитель губернатора Костромской области:

- В рамках объявленного в России Года экологии вопросы охраны окружающей среды становятся особенно актуальными. На сегодняшний день в Костромской области разработана и утверждена схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий, в которую включены 85 заказников и памятников природы. Официальный статус присвоен шестнадцати региональным заказникам и памятникам природы.



Проект «Кострома заповедная» нацелен на детальное изучение девяти территорий Макарьевского района. Итогом данного этапа станет подготовка пакета документов, обосновывающего режим использования каждой территории.



Помимо экологической составляющей, проект несет и социальный аспект. Ограничение деятельности, способное нанести урон особо охраняемым природным территориям, будет способствовать сохранению рекреационного потенциала Макарьевского района, а также позволит раскрыть возможности использования отдельных территорий в целях экологического туризма.

Андрей Николаев, директор филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»:

- Костромская ГРЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций Европы, поэтому мы уделяем повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности производственных процессов. Это касается безаварийной работы оборудования, экологических стандартов, охраны труда персонала.



Одна из наших основных задач – содействовать устойчивому развитию Костромской области, что заключается как в достижении экономического роста и энергетической безопасности, так и обеспечении благоприятных экологических условий жизнедеятельности. Сотрудничество с администрацией региона и Музеем природы Костромской области, занимающимся экологической и просветительской тематикой, как показало время, является продуктивным и очень важным для всех жителей нашего края.



В Костромской области есть уникальные и неповторимые природные творения. Все они заслуживают внимания и бережного отношения. Поддержка проекта «Кострома заповедная» – логичное продолжение нашей большой работы в сфере природоохранной деятельности. Бережное отношение к окружающей среде – это не только требование времени, а условие технологического прогресса и развития экономики.

Константин Ситников, директор Музея природы Костромской области:

- Создание заказников способствует сохранению экосистем, а также позволяет сохранять биологическое разнообразие в масштабах всего региона. В значительной мере это способствует и поддержанию благоприятного гидрологического режима притоков реки Унжа.



Кроме того, реализация проекта позволит нам сохранить, а вероятно, и раскрыть новые рекреационные возможности Макарьевского района.

Музей природы Костромской области сотрудничает с Костромской ГРЭС с 2013 года по широкому кругу экологических и просветительских проектов.