В поддержку инициатив

Опубликовано 24.05.2017

Восьмая конференция органов ТОС расставила приоритеты в работе

16 мая в Шарье состоялась традиционная, уже восьмая по счету, конференция органов территориального общественного самоуправления. Какие насущные вопросы поднимали гражданские активисты, как складывается взаимодействие неравнодушных жителей и муниципальной власти, чем регион может поддержать движение ТОС? Ответы на эти вопросы искали и находили на этот раз в восточной столице нашей области.

Стоит напомнить, что ТОСам в Костромской области в этом году исполнился небольшой юбилей - пятнадцать лет. Начав с небольших и довольно немногочисленных объединений жителей, сегодня движение ТОС насчитывает в своих рядах более восьмисот объединений, работающих во всех муниципалитетах региона. Всего же в число участников ТОС входит около трехсот пятидесяти тысяч человек самых разных возрастов и занятий. По сути, это сопоставимо с количеством экономически активного населения области.



Не обошлось на этот раз и без гостей: своим опытом с костромскими ТОСовцами приехали поделиться их коллеги из Кировской, Вологодской, Ярославской и Московской областей. Расставив приоритеты в работе во время пленарного заседания, участники конференции продолжили продуктивно общаться на профильных секциях конференции, где уже на конкретных примерах обсуждались тонкости федерального, регионального и местного законодательства в сфере ЖКХ, организации местного самоуправления, взаимодействия с региональными и федеральными институтами власти.



Отдельной темой стало направление, связанное с материальными ресурсами, которые ТОСы направляют на свою конкретную работу. Среди них поддержка из бюджетов всех уровней, целевые гранты, вхождение в адресные программы, благотворительность.



Еще одним значимым пунктом повестки дня стала тематика реализации программы благоустройства территорий, предложенная федеральным центром и нашедшая самый широкий общественный отзыв.

Высокую планку, изначально взятую столь масштабной конференцией, еще раз подтвердили своим участием в мероприятии губернатор Костромской области и председатель Костромской областной Думы.



Выступавшие отметили, что в этом году в стране впервые проводится всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». Одна из его номинаций посвящена обеспечению эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, а также массовому привлечению граждан к работе местного самоуправления.



Соб.инф.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Сегодня мы не случайно собрались в Шарье. Конкурсная комиссия в 2016 году признала город лучшим среди других городских округов по организации работы ТОС.



Территориальное общественное самоуправление является одной из важнейших составляющих системы местного самоуправления: на принципах самоорганизации и добровольчества ТОСы помогают решать широкий круг проблем жителей нашей области.



Вопросам развития территориального общественного самоуправления придается особое значение на федеральном уровне. Президент России, Правительство страны поддерживают инициативы, исходящие от самих жителей. Примером тому служит масштабная президентская программа комплексного благоустройства современной городской среды, целый ряд конкурсов среди проектов, основанных на местных инициативах.