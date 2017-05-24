Школа должна быть построена

Опубликовано 24.05.2017

к 1 сентября 2018 года

Во время очередной рабочей поездки на северо-восток области губернатор Сергей Ситников обратил внимание властей Поназыревского района на необходимость строгого соблюдения графиков строительства школы в поселке Якшанга. Учебное заведение должны сдать в эксплуатацию не позднее сентября 2018 года.

В Якшанге Сергей Ситников встретился с педагогами школы. Появление нового здания позволит создать современные комфортные условия для обучения ребят. Старое задние школы было построено почти сто лет назад.



Проектная документация на новую школу уже разработана и проходит государственную экспертизу. Приступить к строительству будущий подрядчик должен в августе 2017 года.



Также глава региона отдал распоряжение не затягивать с проведением необходимых процедур. Подрядчик должен вовремя начать строительство. Перед местными властями поставлена задача отработать все вопросы, связанные с благоустройством прилегающей территории, в том числе организации освещения.



Кроме того, губернатор жестко потребовал от главы сельского поселения решить проблему с водоотведением на улицах поселка. «Главе поселения совместно с главой района и департаментом по труду и социальной защите необходимо организовать общественные работы по благоустройству, оканавливанию и обеспечению водоотведения с улиц поселка. Требую, чтобы к следующей весне эти работы были выполнены», - сказал Сергей Ситников.

Иван АНТОНОВ

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Строительство школы в Якшанге буду контролировать лично. В следующий раз приеду в августе, чтобы проверить, как начались работы. Важно, чтобы 1 сентября 2018 года дети начали учебный год в новой школе.