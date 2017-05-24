Не первой свежести синьоры

Опубликовано 24.05.2017

Половина закупленных помидоров черри не прошли экспертную проверку

 

Маленькие, аккуратные помидоры черри попадают на проверку «СП» уже не в первый раз. Вот только отношения с исследователями у них никак не складываются: то общий язык найти не могут (в буквальном смысле слова), то как блеснут плесенью и прочими недостатками, что вся охота выставлять «пятерки» им за качество у специалистов пропадает. Что огорчило, а что порадовало экспертов в этот  раз, узнаем в свежем номере "СП".

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