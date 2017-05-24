Сберечь и сохранить

Опубликовано 24.05.2017

главную трассу области

Ремонт дорожного полотна главной региональной трассы Кострома-Верхнеспасское идет практически на всем ее протяжении. Филиалы «Костромаавтодора» в Поназыревском, Макарьевском, Мантуровском районах ежедневно отправляют бригады рабочих и технику на устранение выбоин и ям, появившихся минувшей зимой и в начале весны. Но первый масштабный ремонт после передачи трассы на баланс федерального бюджета начался в Островском районе. Здесь дорожникам предстоит выполнить очень серьезный объем работ.

План и объемы первоочередных работ специалисты утвердили после тщательного обследования дорожного полотна. Участок дороги в Островском районе, по словам водителей, всегда отличался в лучшую сторону. Несмотря на многолетнее отсутствие капитального ремонта, островские дорожники поддерживали состояние асфальтового полотна в приличном состоянии.



Сегодня на дороге работают специалисты из Вологды. Ремонт начался на сто десятом километре. Рабочие укладывают новый асфальт так называемыми картами - большими, в несколько десятков или сотен квадратных метров, заплатами. Планы грандиозные - за неделю дорожники планируют отремонтировать почти двадцать километров трассы.



Насколько качественным окажется ремонт - покажет время. Но судя по материалам, которые применяют рабочие, можно сказать, что карты простоят долго. На расположившемся неподалеку асфальтовом заводе за смену варят почти пятьсот тонн смеси из битума, гранитной крошки и полимерных материалов.



Комплексный ремонт участка дороги от Шарьи до границы с Кировской областью начнется в июне. В июле дорожники приступят к асфальтированию трассы в Кадыйском, Макарьевском, Мантуровском районах.

Антон ИВАНОВ

Илья Хлебнов, мастер строительно-монтажных работ ДСУ ООО «Дорожное управление» города Вологды:

- Качество отличное. Местные жители уже оценили. Говорят, что выглядит, как монолит. Водители едут – ставят лайки. В ближайшее время запланировано выполнить ремонт около сорока тысяч квадратных метров дороги.

Вадим Смирнов, водитель:

- Качество ремонта вполне устраивает, если бы вся трасса Кострома-Верхнеспасское была такой, я бы не беспокоился за подвеску своей легковой машины. Надеюсь, в самое ближайшее время дорожники отремонтируют всю дорогу.