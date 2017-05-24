По одной дороге жизни

Опубликовано 24.05.2017

к свадьбе золотой

В Костроме состоялось торжественное чествование супружеских пар, отметивших пятидесятилетний юбилей совместной жизни. С серьезной датой семьи поздравил депутат Костромской областной Думы Сергей Деменков.

Недавно всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди супружеских пар, проживших вместе двадцать пять лет и более. Мужей и жен попросили назвать три признака счастливой пары. По итогам опроса на первом месте оказалась любовь, на втором - общность взглядов на ценность семейного очага, а третье - компромисс, способность учитывать интересы друг друга, ведь взаимопонимание способно творить чудеса.



Супруги Валентина и Владимир Денисовы прожили вместе пятьдесят лет. Многое пришлось пройти на жизненном пути, но они сохранили главное - любовь и взаимоуважение. Интервью с ними читайте в одном из ближайших выпусков «Северной правды».

Алексей ИВАНОВ

Сергей Деменков, депутат Костромской областной Думы:

- Все пары, которые мы чествуем, совместно прожили пятьдесят лет. Это целая эпоха. Они вместе делили радость и невзгоды, удачи и разочарования. В их жизни было все, кроме разлуки и одиночества. Счастливые люди и счастливые пары.

Владимир Денисов, костромич:

- Самое главное - уступать друг другу, компромисс в семье должен быть обязательно. Понимайте и уважайте мужа или жену, и тогда ваша семья проживет долго и счастливо.