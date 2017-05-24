День костромского села

Опубликовано 24.05.2017

пройдет 17 июня. Заявки принимаются

На площадке под Костромой состоится зрелищный праздник, где каждый найдет что-то для себя интересное. На выставке сельскохозяйственной техники и оборудования можно будет ознакомиться с отечественными и зарубежными новинками. Выставка животных и птицы привлечет разнообразием пород и видов. На ярмарке сельскохозяйственной продукции каждый сможет приобрести понравившийся продукт вплоть до страусиных яиц. В соревнованиях среди механизаторов и косарей будут определены лучшие мастера. Презентации районов удивят творческими находками, а дети смогут покататься на лошадях.