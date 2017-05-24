Костромские студентки победили на престижном конкурсе

Опубликовано 24.05.2017

Творческие работы высоко оценило жюри

Две студентки института культуры и искусств КГУ завоевали призовые места на международном конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Анастасия Богачева победила в конкурсах на темы «В моем окне» и «Народные истоки». Она представила на суд жюри работы в технике батик. Еще одна студентка Анастасия Бедина отличилась в другой номинации. В международном конкурсе фотографии, декоративного и изобразительного творчества на тему «Мир вокруг нас» она заняла второе место.