Майор полиции Сергей Попов стал чемпионом мира

Опубликовано 24.05.2017

в соревнованиях по силовому многоборью

Соревнования по версии ассоциации силового многоборья «Витязь», прошедшие в Москве с 20 по 21 мая, собрали более трехсот спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Честь Костромской области защищал заместитель командира отдельной роты ППСП отдела полиции №1 УМВД России по Костромской области майор полиции Сергей Попов.

В своей категории «Мастера 40-45 лет» Сергей выполнял упражнение «жим лежа». С первого подхода он дал понять соперникам серьезность своих намерений, взяв вес в 205 кг. После третьей попытки стало понятно, что равных в упражнении костромичу нет. В результате Сергей Попов завоевал титул чемпиона с итоговым весом 217,5 кг (результат ближайшего преследователя, занявшего второе место – 200 кг).

Дома с победой костромского богатыря поздравили руководство, сослуживцы и, конечно, родные и близкие.