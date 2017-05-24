На половине площадей

Опубликовано 24.05.2017

провели яровой сев аграрии Костромского района

Это лучший показатель в области. Завершают работы механизаторы СПК «Яковлевское», ООО «АПК «Никольское», ЗАО «Шунга», АО «Шувалово».



В районе свыше полусотни крестьянских (фермерских) хозяйств. Здесь, как и в крупных сельскохозяйственных предприятиях, тоже идут весенние полевые работы. Многие их уже завершили.



В КФХ Армана Гукасяна, например, началась подготовка техники к сенокосу. На днях фермер выиграл грант. Государственная поддержка будет направлена на дальнейшее развитие производства, в частности, на закупку крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Пока у Армана Гукасяна только десять телят. Для размещения нового скота уже отреставрирован двор. Крестьянско-фермерское хозяйство работает на территории бывшего СПК «Петрилово».