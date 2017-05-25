Не первой свежести синьоры

Опубликовано 25.05.2017

Половина закупленных помидоров черри не прошли экспертную проверку

Маленькие, аккуратные помидоры черри попадают на проверку «СП» уже не в первый раз. Вот только отношения с исследователями у них никак не складываются: то общий язык найти не могут (в буквальном смысле слова), то как блеснут плесенью и прочими недостатками, что вся охота выставлять «пятерки» им за качество у специалистов пропадает. Что огорчило, а что порадовало экспертов в этот раз, узнаем сегодня.

Что выросло - то выросло?

В МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- томаты черри сливовидные весовые. Место покупки - гипермаркет «Наша радуга» (группы «Ашан»), Кострома;

- Tomates Corises cherriy Tomatoes, категории 1, ТМ «DOONA». Место покупки - торговый центр «100Метровка», Кострома;

- томаты вишневидные, выращенные в защищенном грунте, урожай 2017 года, ООО «ТК «Высоковский», Россия, Костромская область, Высоково. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- томаты черри фасованные, урожай 2017 года, Марокко, импортер ООО «МегаФут», Москва. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома.



Неладное эксперты почувствовали уже с первого образца, купленного в «Нашей радуге» (более известной как «Ашан»). И хотя нельзя сказать, что томаты были совсем уж не съедобны, отдельные экземпляры выглядели отнюдь не аппетитно. И здесь уже целый «букет» несоответствий: помидорки оказались помятые, лопнутые, даже раздавленные. С первого взгляды эксперты уличили и подмороженные плоды. Нормой такое состояние овощей, конечно, не допускается. Поэтому несомненный «неуд» продукту из «Ашана» по органолептике обеспечен.

А где прописка?





Оставшиеся образцы выглядели на удивление опрятно. Целые, здоровые, плотные и не перезревшие - в общем, вся тройка как на подбор хороша и свежа. При этом эксперты отметили насыщенный красный цвет плодов, отсутствие повреждений и ожогов, зеленых пятен и трещин.



Но идеального результата все равно не получилось. На этот раз отличились томаты, купленные в «100Метровке». Так как это импортная продукция, данные на упаковке должны быть переведены на русский язык. Но производитель об этом не позаботился. Поэтому изготовитель и страна произрастания этих помидоров остались загадкой как для экспертов, так и для покупателей. А такие шарады ГОСТу не по вкусу.

Нитраты не виноваты

Внести ясность в вопрос качества томатов черри помог физико-химический анализ. Главное испытание на этом этапе - проверить содержание нитратов. В идеале их число должно быть минимальным, ведь избыток солей азотной кислоты (так ученые величают эти вредные вещества) может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому к нитратам стандарт категоричен и их количество в томатах более 300 мг/кг не допускает.



Но в этом испытании нарушителей не оказалось: во всех четырех образцах наличие вредных веществ соответствовало требованиям ГОСТа. Максимум (вполне допустимый) у томатов из торгового центра «100Метровка»: 156 мг/кг. С минимальным нитратным показателем, равным 73 мг/кг, идет продукция из универсама «Лидер».



Несмотря на положительный нитратный состав, итоги всей экспертизы не такие радостные. Два образца из четырех - пробы из «100Метровки» и «Ашана» требованиям ГОСТ Р 55906-2013 и СанПиН 2.3.2.1078-01 не соответствуют. У первой пробы проблемы с маркировкой, а у второй - с качеством продукта. К двум остальным образцам претензий у экспертов не оказалось.



Напоминаем: результаты касаются лишь образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Выбирай томаты по аромату

При покупке обратите внимание на запах. У зрелых помидоров черри очень приятный и сочный аромат. Если томаты совершенно не пахнут – их сорвали еще зелеными, и они не успели созреть;

Неестественный цвет плодоножки – явный признак того, что помидоры дозревали уже сорванными. В этом случае они теряют все свои полезные свойства.

Лучше выбрать помидоры среднего размера и без каких-либо повреждений.

Выяснив, что далеко не все помидорки черри с прилавков города отвечают требованиям нужных стандартов, мы решили спросить у костромичей: «Доверяете ли вы качеству покупных помидоров?»

Анастасия:

- Сейчас самый сезон, чтобы баловать себя свежими овощами и фруктами. Помидоры покупаю довольно часто - и обычные, крупные, и деликатесные черри. Стараюсь брать либо тепличные, либо привозные, их качество меня вполне устраивает.

Александра Ивановна:

- Сейчас на прилавках очень много недозрелых помидоров. Их сразу можно узнать - белые прожилки, светлые, даже зеленоватые бока. А вот помидорки черри обычно качеством радуют. Плохие ни разу не попадались.

Надежда:

- В тех торговых точках, где я обычно покупаю продукты, есть одна общая проблема: овощи долго стоят. Поэтому дома в холодильнике портятся за считанные дни. Хорошо, когда огород был, свои помидоры с покупными не сравнишь - и по качеству, и по вкусу.

Виктор:

- У нас свой большой огород, огурцы и помидоры всегда есть свои. Они, конечно, лучше покупных: сочные, вкусные, безопасные для здоровья. Да что говорить? Своими руками выращено!

Александра:

- Не скажу, что помидоры сейчас очень качественные. Все-таки много недозрелых, жестковатых овощей в магазинах. С черри проблема немного другая: они обычно быстро портятся, поэтому приходится выбирать внимательнее.

Информационную поддержку акции осуществляет областная телерадио-компания «Русь»