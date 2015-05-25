Муниципальная десятка

Опубликовано 25.05.2017

Какие муниципальные образования области в истекшие четыре недели чаще других упоминали областные СМИ?

Кострома уже вовсю встречает май. Пусть и только календарный. Главной новостью месяца, безусловно, были аномально низкие температуры в городах и районах нашей области. Но вместе с тем этот май дает начало новой рубрике. Вернее, хорошо забытой старой «Горячей десятке». Мы вспомним, какие муниципалитеты и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах трех костромских изданий - лидеров читательского рейтинга, куда, безусловно, входит и «СП».

1-е место:

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 18

Весенний паводок серьезнее всего сказался на Чухломском районе. Здесь в зоне подтопления оказались два населенных пункта. В селе Судай река Возега подтопила пять приусадебных участков.

В Панкратове из-за подтопления низководного деревянного моста отрезанными от «большой земли» оказались около ста человек. На реке Виге организовали лодочную переправу, в магазинах создали запас продуктов на 30 дней, а в ФАПе - медикаментов. На время паводка в деревне действовала добровольная пожарная команда.

2-е место:

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ и ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

Количество упоминаний: 17

Жители этих районов внимательно следили за новостями из областной Думы. Ведь на ее заседании рассмотрели вопрос слияния районных больниц – Пыщугской и Поназыревской с Шарьинской. По словам директора департамента здравоохранения Евгения Нечаева, и в Поназыреве, и в Пыщуге управленцев в два раза больше, чем врачей. Затраты на них составляют около 6 млн рублей в год. С появлением одного юридического лица - эту работу возьмет на себя Шарьинская окружная больница, а в Поназыреве и Пыщуге административный аппарат сократится. Стационары же и штат медиков там сохранят.

3-е место:

город БУЙ

Количество упоминаний: 14

Своим высоким местом в рейтинге город Буй обязан двум победам. Сначала звания «Учитель года-2017» была удостоена Лариса Смирнова, преподаватель географии школы № 13.

Вторая победа буевлян состоялась 6 мая. В эстафете «Северная правда» они навязали настоящую борьбу традиционному гегемону соревнований - Костроме. Буевляне были впереди, а костромичи наступали им на пятки. В буквальном смысле слова. Но первой финиш преодолела Екатерина Соколова из команды Буя.

4-е место:

город ГАЛИЧ

Количество упоминаний: 11

В Галиче двое школьников показали настоящий пример честности. Ребята нашли потерянный кошелек с крупной суммой денег и вернули его хозяину. Иван Тюдешев и Матвей Соколов увидели пропажу во время прогулки и передали находку старшему участковому уполномоченному капитану полиции Андрею Кононову.

После пересчета выяснилось, что в кошельке более шестидесяти тысяч рублей и десяток пластиковых карт. Долго искать хозяина кошелька не пришлось: владелец сам пришел во двор в поисках пропажи. Растроганный мужчина не остался в долгу и отблагодарил отзывчивых детей.

5-е место:

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 10

Уже в 13-й раз в Кологриве отметили День гуся. Повод такому необычному торжеству дают перелетные птицы. В пойме реки Унжи они восстанавливают силы.

В этом году большой экологический праздник прошел 6 мая. Помимо яркой ярмарки и выступлений творческих коллективов, на смотровой площадке на берегу Унжи ученые-орнитологи установили оптическое оборудование. Понаблюдать за жизнью диких гусей можно было абсолютно бесплатно.

6-е место:

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 9

В поселке Октябрьский мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, попытался остановить машину инкассаторов. Он выстрелил по бронированному автомобилю из одноствольного ружья дважды, после чего скрылся.

Инкассаторы сообщили о случившемся полиции. На выезде из населенного пункта нападавшего остановили, но мужчина направил на полицейских ружье и грозился открыть огонь. Полицейские умелыми действиями смогли его обезвредить. В автомобиле находился еще один мужчина - местный житель, который был нетрезв. Его роль в преступлении устанавливается. На всю операцию у опытных полицейских ушло менее получаса.

7-е место:

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 8

Еще один памятник природы регионального значения появится в Костромской области. Он разместится в Шарьинском районе на территории села Рождественское Ивановского сельского поселения. Ему уже дано название - «Парковый ансамбль усадьбы Лугининых». Этот парк заложен еще в 1857 году, и в нем множество вековых и редких деревьев.

Ученые выяснили, что во флоре парка представлено 117 видов растений, а в фауне - 47 видов животных. Особый статус памятника природы позволит сохранить и восстановить структуру парка, сохранить редкие и нуждающиеся в охране виды растений и животных.

8-е место:

НЕЙСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 7

Добираться до райцентра без неудобств будут жители деревень Михалево и Пасьма. Здесь сдан мост через реку Вельша.

Раньше в Вожеровском сельском поселении испытывали огромные трудности с автобусным сообщением. Жители из-за аварийного состояния прежнего моста до автобусной остановки в деревне Гаврино добирались пешком. Из районного бюджета на строительство моста было потрачено 2,2 миллиона рублей.

9-е место:

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 6

В Макарьеве живут не только красивые, но и сильные девушки, что еще раз доказала спортсменка Любовь Шарапова, которая с победой вернулась с международного турнира по боксу.

Соревнования проходили в финском городе Тампере. Нашим боксерам противостояли соперники из Финляндии, Швеции, Норвегии, Англии и Уэльса. Помимо победы в своей весовой категории, Любовь получила приз «Лучший боксер турнира».

10-е место:

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 6

В региональном конкурсе на лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских поселений победили представители Пыщугского района. В номинации «Сельские поселения с численностью жителей менее 1500 человек» первое место присуждено Верхнеспасскому муниципалитету.

Из областного бюджета сельское поселение получит 250 тысяч рублей. Деньги пойдут на дальнейшее благоустройство сел и деревень.