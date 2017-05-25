Экономь на отдыхе, а не на здоровье

Опубликовано 25.05.2017

Узнаем, как получить для ребенка льготную путевку в санаторий

Когда отправлять детей в загородные лагеря и санатории, как не летом? Но не у всех родителей есть возможность обеспечить такой отдых для своего чада. Ведь путевка на две-три недели с питанием, проживанием и всем прочим обойдется в копеечку. Поэтому мы снова напоминаем: в порядке общей очереди можно получить путевку со значительной скидкой, а то и совсем бесплатно. Что для этого необходимо и куда нужно обращаться, мы рассказываем в свежем номере "СП".