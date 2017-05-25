Помощь в шаговой доступности

Опубликовано 25.05.2017

Пункты первой медпомощи работают по всей области

Костромская область во многом уникальна из-за своего географического положения. Но далекие лесные поселки и деревни, где живут несколько десятков человек, все равно должны быть обеспечены медицинской помощью — это задача, можно сказать, стратегическая. И потому в области появляются пункты первой медицинской помощи — домовые хозяйства.

Пожалуй их название - домовые хозяйства - точно отражают суть. Здесь работают не фельдшеры, не медицинские работники, а простые жители, и чаще всего - на дому. Именно они оказывают первую помощь и минимальное лечение. Стоит отметить, что хозяева пунктов первичной помощи - не работники медицинских учреждений. Они скорее волонтеры, готовые поддержать своих односельчан.

По данным департамента здравоохранения, в нашей области 78 таких домовых хозяйств. Больше всего в Антроповском и Кологривском районах. С их руководителями ежегодно проводят обучающие семинары, на которых рассказывают об основах медицинской помощи. В распоряжении домовых хозяйств есть минимальная укладка лекарств, а самое главное - средства связи. Ведь чаще всего такие пункты первичной помощи работают там, куда даже сигнал сотовой сети не всегда пробивается.

Востребованы такие пункты по всей области. К примеру, работает домовое хозяйство в деревне Харитоново Красносельского района. Ирина Колпакова, хозяйка пункта первичной помощи, много лет была и бригадиром в совхозе, и почтальоном, и депутатом, и старостой деревни. Сегодня она имеет необходимые знания и право оказывать доврачебную помощь, вызывать скорую помощь и поддерживать больного до приезда бригады.

Часто помочь фельдшерам и докторам вызываются те, кто сам связан с медициной. Как признаются сами хозяева пунктов первой помощи: «Медицинские работники бывшими не бывают!». И такая общественная инициатива идет во благо жителей населенных пунктов. Им есть куда обратиться в случае беды, есть уверенность в своевременной и достаточно квалифицированной помощи.

Олег СУВОРОВ

Игорь Сапухин, главный врач Антроповской районной больницы:

- Действительно, у нас работают около четырнадцати таких пунктов. Ежегодно мы собираем их хозяев, обучаем, снабжаем необходимыми медикаментами. У них есть средства связи, чтобы дозвониться до больницы или скорой помощи. Жители тех населенных пунктов, где есть эти домовые хозяйства, пункты первой помощи, довольны. Они могут и таблетку получить в случае необходимости, и минимальное лечение. Но, повторюсь, что хозяева пунктов помощи - не медицинские работники. Однако важно, что в любой, даже самой отдаленной деревне есть те, к кому можно обратиться. У нас есть две деревни, где живут четыре семьи всего. И там есть пункт первой помощи.

Надежда Гуляева, хозяйка пункта первичной помощи, Кологривский район:

- В деревне Белоглазово, где я живу, 128 жителей. А ФАП наш находится в Ильинском. До него несколько километров. Но я много лет отработала в ФАПе, и потому все мои односельчане как обращались, так и обращаются ко мне в случае необходимости. В соседнем Пехарове хозяйка пункта первой помощи — библиотекарь. Но помощь первую оказать, поставить укол она тоже может, знания медицинские есть. Я знаю, что и ей звонят, и вечером, и ночью.