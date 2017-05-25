Куда сходить и что посмотреть 26 мая?

Опубликовано 25.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

На День Венеции (0+) приглашают костромичей в пятницу. Праздник начнется в 18.00 на территории жилищного комплекса. В программе дня — рыбалка на осетра и карпа, угощения, аниматоры, веселые старты, аквагрим и волейбольные матчи.

Также в этот день гостей ждут в культурном центре «Россия». Здесь театральная студия ветеранов «Антоновское яблоко» поставит спектакль «Прощание с Матерой» (12+) по одноименному произведению Валентина Распутина. Постановка начнется в 12.00.

Одновременно в ретро-театре областного Дома народного творчества покажут французско-итальянский фильм «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+) знаменитой комедийной трилогии Андре Юнебеля. В главных ролях — Жан Маре и Луи де Фюнес.