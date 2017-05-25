До свидания, школа!

Опубликовано 25.05.2017

Последний звонок прозвенел для 108 выпускников одиннадцати школ Костромского района

Первый экзамен выпускники будут сдавать уже 29 мая. Среди первых десяти учащихся один выбрал географию, а девять других - информатику. В эти дни прошли также праздничные линейки и для 285 девятиклассников 16 школ района. В гости к ребятам пришли родители, учащиеся школы, местная власть. В Середняковской средней школе в нынешнем году семь выпускников. Все они мечтают поступить в престижные вузы, включая и столичные. Ребята выбирают профессии учителя, военного, агрария.