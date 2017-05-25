Костромич стал чемпионом Европы по самбо

Опубликовано 25.05.2017

За победу боролись представители 30 стран

Ованес Абгарян стал лучшим на Чемпионате Европы по боевому самбо. Он завершился в Белоруссии. В своей весовой категории — до 74 кг — Ованес не знал себе равных. На ковре он провел три поединка: против немецкого, латвийского и белорусского спортсмена. В финальной схватке костромич одолел хозяина соревнований со счетом 5:1. Ованес Абгарян - мастер спорта России по самбо, тренируется под руководством заслуженного тренера России Геннадия Кушнерика.

Сборная России на Чемпионате Европы в целом показала отличный результат — девять побед из девяти возможных.