Работы много, но мы справимся

Опубликовано 25.05.2017

В Межевском районе полным ходом идет выравнивающий ремонт основной трассы региона Кострома — Верхнеспасское



По словам начальника Межевского участка Мантуровского филиала «Костромаавтодора» Сергея Овчаренко, дорожники могли бы приступить к восстановлению асфальтового и гравийного покрытий гораздо раньше, но помешала погода. Постоянные дожди не позволяли трудится рабочим в полную силу. «Даже если взять грунтовую дорогу, как на нее отправлять грейдер, если на улице льет, как из ведра? Пришлось ждать, пока погода придет в норму».

Тем не менее дорожники из Георгиевского уже успели отремонтировать более восьми километров трассы Кострома — Верхнеспасское и прогрейдировать почти половину гравийных и грунтовых дорог района. На очереди сельские поселения, заявки от них уже поступили на предприятие и в самое ближайшее время техника отправится на улицы деревень и поселков.

В этом году межевской участок Мантуровского филиала «Костромаавтодора» планирует сделать большой ремонт четырех километров на дороге Кострома — Верхнеспасское. Слой нового асфальта уложат на отрезке между 301 и 305 километрами. Именно здесь, по мнению специалистов, больше всего ям и трещин.