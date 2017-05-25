Велопробег в усадьбу

Опубликовано 25.05.2017

прошел в Костромском районе

Молодые жители поселка Никольское побывали в деревне Кирово, где когда-то располагалась усадьба дворян Корниловых. Организовал велопробег, общая протяженность которого 20 километров, молодежный совет Никольского сельского поселения под руководством Анны Вариошкиной. Главные цели - пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых, изучение родного края.

В Кирове велосипедисты погрузились в атмосферу XIX века: гуляли по парку, где, по некоторым данным, деревья сажал сам генерал Петр Корнилов. Ребятам была предложена викторина, вопросы которой касались Отечественной войны 1812 года. Военная карьера Петра Корнилова связана именно с теми событиями. И какой же поход без приготовления обеда на костре? Варили в котелке суп, на второе пекли картошку.



Следующая поездка опять запланирована в Кирово. Визит будет экологическим. Уберут на территории старинного парка сухостой и мусор возле пруда.