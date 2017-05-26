Экономь на отдыхе, а не на здоровье

Опубликовано 26.05.2017

 

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Узнаем, как получить для ребенка льготную путевку в санаторий

 

Когда отправлять детей в загородные лагеря и санатории, как не летом? Но не у всех родителей есть возможность обеспечить такой отдых для своего чада. Ведь путевка на две-три недели с питанием, проживанием и всем прочим обойдется в копеечку. Поэтому мы снова напоминаем: в порядке общей очереди  можно получить путевку со значительной скидкой, а то и совсем бесплатно. Что для этого необходимо и куда нужно обращаться, мы рассказываем сегодня.

 

Законодательная основа:


* Закон Костромской области № 451-4-ЗКО от 10.03.2009 г. «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области»;
* постановление администрации Костромской области от 11.04.2014 г №142-а «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Костромской области»;
* постановление администрации Костромской области от 14.02.2017 г. № 36-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 11.04.2014 №142-а».

Не ударит по кошельку

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Для получения путевки родителям, проживающим в Костроме,


необходимо прийти в Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям:
Кострома, ул. Крупской, дом 21, тел.: (4942) 53-04-13, 53-09-11.

 

Родителям, проживающим в районах Костромской области,
нужно обратиться за путевкой в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

 

В стоимость путевки входит:

  • оздоровительные процедуры;
  • пятиразовое питание;
  • проживание;
  • проведение социокультурных мероприятий.

Важно!  Проезд до места оздоровления (санаторно-курортного лечения) и обратно оплачивают родители.

 

В какие санатории могут отправиться дети по льготным путевкам?


«Юбилейный», Нерехта; «Автомобилист», Кострома; «Колос», Костромской район;
«Лунево», Костромской район; «Щелыково», Островский район.

 

Бесплатные путевки


Также предоставляются бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха («Синие дали», «Строитель», «Красная горка», имени Бородина) следующим категориям детей:


1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (нужно представить копии свидетельства о рождении ребенка, удостоверения и постановления об опеке, договоры о передаче в приемную семью);
2) безнадзорные дети (нужно представить копию свидетельства о рождении ребенка, ходатайство из КДН);
3) дети-инвалиды (нужно представить копию свидетельства о рождении ребенка, копию справки МСЭ);
4) дети, проживающие в малоимущих семьях (нужно представить копию свидетельства о рождении ребенка, справку о составе семьи ф.№1, сведения о доходах всех членов семьи, указанных в справке о составе семьи за три предыдущих месяца до подачи заявления).

 

Обратите внимание!

 

 Согласно постановлению администрации Костромской области от 22 апреля 2016 года № 145-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 18.03.2010 № 79-а» предоставление документов, подтверждающих категорию малоимущей семьи, не требуется, если родитель/законный представитель ребенка получает в органах или учреждениях соцзащиты населения меры соцподдержки с учетом среднедушевого дохода семьи (числится в реестре Центра социальных выплат). Для подачи заявления необходимо представить только копию свидетельства о рождении.

 

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