Экономь на отдыхе, а не на здоровье

Опубликовано 26.05.2017

Узнаем, как получить для ребенка льготную путевку в санаторий

Когда отправлять детей в загородные лагеря и санатории, как не летом? Но не у всех родителей есть возможность обеспечить такой отдых для своего чада. Ведь путевка на две-три недели с питанием, проживанием и всем прочим обойдется в копеечку. Поэтому мы снова напоминаем: в порядке общей очереди можно получить путевку со значительной скидкой, а то и совсем бесплатно. Что для этого необходимо и куда нужно обращаться, мы рассказываем сегодня.

Законодательная основа:



* Закон Костромской области № 451-4-ЗКО от 10.03.2009 г. «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области»;

* постановление администрации Костромской области от 11.04.2014 г №142-а «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Костромской области»;

* постановление администрации Костромской области от 14.02.2017 г. № 36-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 11.04.2014 №142-а».

Не ударит по кошельку

Для получения путевки родителям, проживающим в Костроме,



необходимо прийти в Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям:

Кострома, ул. Крупской, дом 21, тел.: (4942) 53-04-13, 53-09-11.

Родителям, проживающим в районах Костромской области,

нужно обратиться за путевкой в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

В стоимость путевки входит:

оздоровительные процедуры;

пятиразовое питание;

проживание;

проведение социокультурных мероприятий.

Важно! Проезд до места оздоровления (санаторно-курортного лечения) и обратно оплачивают родители.

В какие санатории могут отправиться дети по льготным путевкам?



«Юбилейный», Нерехта; «Автомобилист», Кострома; «Колос», Костромской район;

«Лунево», Костромской район; «Щелыково», Островский район.

Бесплатные путевки



Также предоставляются бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха («Синие дали», «Строитель», «Красная горка», имени Бородина) следующим категориям детей:



1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (нужно представить копии свидетельства о рождении ребенка, удостоверения и постановления об опеке, договоры о передаче в приемную семью);

2) безнадзорные дети (нужно представить копию свидетельства о рождении ребенка, ходатайство из КДН);

3) дети-инвалиды (нужно представить копию свидетельства о рождении ребенка, копию справки МСЭ);

4) дети, проживающие в малоимущих семьях (нужно представить копию свидетельства о рождении ребенка, справку о составе семьи ф.№1, сведения о доходах всех членов семьи, указанных в справке о составе семьи за три предыдущих месяца до подачи заявления).

Обратите внимание!

Согласно постановлению администрации Костромской области от 22 апреля 2016 года № 145-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 18.03.2010 № 79-а» предоставление документов, подтверждающих категорию малоимущей семьи, не требуется, если родитель/законный представитель ребенка получает в органах или учреждениях соцзащиты населения меры соцподдержки с учетом среднедушевого дохода семьи (числится в реестре Центра социальных выплат). Для подачи заявления необходимо представить только копию свидетельства о рождении.