Опубликовано 26.05.2017

праздник танца на юбилей

В минувшую пятницу «Губернская Балетная Школа» при «Русском национальном балете «Кострома» отпраздновала 15-летие со дня основания.

Концерт состоялся в КВЦ «Губернский» при поддержке администрации Костромской области, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексея Ситникова, при информационной поддержке областной телерадиокомпании «Русь».



Спектакль «Мир под названием искусство танца», подготовленный юбилярами, стал ярким событием культурной жизни Костромской губернии - праздником танца с приятными сюрпризами и неожиданными встречами.

Необыкновенная увертюра…



Темноту только что погасших ламп зрительного зала как-то по-домашнему озарил свет видеопроекции. Опоздавшие гости торопились поскорее занять свои места, чтобы со всеми вместе окунуться в атмосферу праздника. На экране уютный дом, по телевизору мальчик Миша смотрит концерт «Русского национального балета «Кострома» и мечтает стать артистом. Его мама решает познакомить сына с удивительной профессией артиста балета, которой, как ни странно, обучают прямо у нас в городе - в Костроме.

Они отправляются в «Губернскую Балетную Школу». И вдруг действие оживает на сцене. Режиссеры постарались воссоздать полную картину жизни студентов «Губернской Балетной Школы», чтобы впервые познакомить гостей и показать то, что обычно спрятано от глаз зрителя - тайну образовательного процесса единственного в Костромской губернии хореографического колледжа.

Одна за другой сменялись сцены знакомства Миши с директором колледжа Марией Вешкиной, просмотра фрагментов уроков по классическому, народно-сценическому, историко-бытовому, современному танцам, прослушивания «Лебединого озера» в джазовом исполнении на фортепиано и других. Своей непосредственностью привлекали мизансцены внеклассной жизни студентов. В них танцовщики общались со своими товарищами, приветствовали педагогов традиционными реверансами, разогревались, повторяли комбинации и зубрили конспекты.



Окунувшись в столь реалистичное действие, можно было забыть, что находишься в зрительном зале, а не в классах колледжа. И это вполне оправданно, так как все артисты на сцене изображали самих себя. По сюжету Миша решает поступать в хореографический колледж и, приняв от директора пригласительные билеты на юбилейный концерт, занимает с мамой места в первом ряду зрительного зала.

150 человек на сцене…



Через мгновение аплодисменты зала прерывает многим знакомая мелодия Пролога (постановка Ирины и Алексея Рубцовых), ставшего символом всех дипломных спектаклей колледжа. В этот раз его исполнили все поколения выпускников, студентов и учащихся «Губернской Балетной Школы». На одной сцене встретились более 150 артистов в возрасте от семи до 30 лет: выпускники колледжа 2007 г., 2010 г., 2013 г., 2016 г., студенты III курса, учащиеся балетных и хореографических классов «Детской Школы Хореографии».

Танец - праздник души…



Зрители увидели красочный спектакль, подготовленный художественным руководителем колледжа, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко, педагогами народо-сценического танца Ириной и Алексеем Рубцовыми, педагогами классического танца Юлией и Максимом Васильевыми.

Концерт наполнили танцевальные номера жанров народной и классической хореографии, постановками мастеров прошлого и настоящего столетия, известными мелодиями фольклора и произведениями великих композиторов. Хочется заметить, что почти все номера программы были исполнены в смешанном составе артистов.

Выпускники работали со студентами, студенты с учащимися «Детской Школы Хореографии», а самые маленькие - с артистами «Русского национального балета «Кострома». Таким необычным поздравлением стала известная хореографическая композиция Юрия Царенко «Праздничная». Ее зажигательный финал впервые был исполнен профессиональными артистами вместе с учащимися балетных и хореографических классов «Детской Школы Хореографии».



«Большому кораблю - большое плавание!» - такое символичное напутствие отразила заключительная мизансцена, с любовью выстроенная всеми поколениями «Губернской Балетной Школы» у штурвала огромного корабля, плывущего по рукоплещущим волнам благодарного зрителя.



«Миша! Иди к нам!» - и маленький мальчик, поднявшись на сцену, стал полноправным членом большой дружной команды - команды, где воспитываются настоящие мужчины и грациозные, утонченные девушки.



В этом году «Губернская Балетная Школа» отправляется на поиски новых талантов. 3 июня в 11.00 в здании колледжа (ул. Симановского, 70) состоится просмотр детей 5-11 лет в «Детскую Школу Хореографии».



Поздравили колледж с юбилеем его почетные гости - заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина, которая вручила приветственный адрес губернатора Костромской области Сергея Ситникова; председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин, который наградил почетной грамотой Костромской областной Думы художественного руководителя колледжа Юрия Царенко и вручил благодарственное письмо начальнику отдела кадров колледжа Гузель Закировой. Завершило вечер выступление депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексея Ситникова, который на протяжении многих лет поддерживает все творческие проекты «Губернской Балетной Школы».

Екатерина КУБАНОВА