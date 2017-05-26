Есть повод гордиться!

Опубликовано 26.05.2017

В Костроме наградили лучших спортсменов года

Боксеры и гимнасты, ветераны спорта и юные атлеты — все они собрались в администрации области. Здесь прошла церемония награждения победителей конкурса «Спортивная гордость». Лучшим спортсменам, их тренерам и спортивным журналистам вручили заслуженные награды.

В 2016 году костромские спортсмены завоевали 636 наград различного достоинства на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Наши атлеты штурмовали чемпионаты Европы и мира, получали почетные звания мастеров спорта. Кроме того, костромичи получили более восьми тысяч массовых разрядов! А лучшие из лучших, как, например, конькобежец Алексей Звездин, защищали честь сборной России.



Безусловно, в их победах большая доля труда тренеров, родителей, наставников. Собственно и началась церемония награждения с вручения благодарственных писем Министерства спорта РФ четырем костромским тренерам. Ведомственные награды получили Мария Белова, Юрий Копков, Александр Нестеренко, работающие в школе олимпийского резерва имени Александра Голубева, а также Иван Селиванов, тренер-преподаватель Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской области.



Всего же приз «Спортивная гордость» получили 45 атлетов в десяти номинациях. Это победители международных и всероссийских соревнований разных возрастов в олимпийских и не-

олимпийских видах спорта, их наставники и учителя физкультуры.

Олег СУВОРОВ

Корреспондент «Северной правды» Сергей Челышев назван лучшим в номинации «Спортивный журналист года». На суд жюри были представлены материалы с крупнейших спортивных событий региона: зимних и летних игр на призы губернатора Костромской области, традиционного турнира по рукопашному бою имени Героя Советского Союза Олега Юрасова, гонки «Лыжня России» и других. Кроме того, Сергей - автор многих интервью с костромскими спортсменами. Мы поздравляем нашего коллегу с победой!

Ольга Еремина, заместитель губернатора Костромской области:

- Администрацией региона и лично губернатором Сергеем Ситниковым уделяется серьезное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Последние пять лет ежегодно открываются и реконструируются спортивные площадки, залы и комплексы. Все это говорит о серьезном внимании к отрасли спорта. И мы видим результат – это ваша работа и заслуженные награды.

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы:

- Нельзя быть сильным, если не будешь здоровым, не будешь дружить с физкультурой и спортом. Это относится как к каждому человеку, так и к государству в целом. Те ребята, которые сегодня получили награды, добились их прежде всего благодаря своему труду, таланту, поддержке педагогов. И хочется искренне пожелать всем нашим спортсменам двигаться только вперед.

Алексей Звездин, конькобежец, мастер спорта:

- Спортсменом года я уже второй раз становлюсь. Когда ты достиг какого-то уровня, важно, чтобы другие тоже это видели, равнялись и даже были лучше. Я думаю, что любому спортсмену нужно сравнивать свои прошлые достижения и стремиться улучшать их всегда.