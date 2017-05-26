Куда сходить и что посмотреть 27 и 28 мая?

Опубликовано 26.05.2017

О культурных событиях выходного дня рассказывает «Северная правда»

Оба выходных в Театре кукол ждут юных костромичей. Здесь поставят спектакль «Дюймовочка» (6+). Начало в 11.00 и 13.00. Чуть позже, в 15.00 и 17.00 арт-площадка «Станция» и Большой фестиваль мультфильмов представят фильм «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба» (6+). Картина основана на детских книгах всемирно известного шведского писателя Свена Нурдквиста, которые удостоены множества литературных премий.



В выходные свои двери для горожан откроет и Костромской государственный драматический театр имени Островского. 27 мая здесь поставят комедию «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (12+) по пьесе Александра Островского, а 28 мая — маленькие комедии «И смех, и грех» (16+) по произведениям Аркадия Аверченко. Начало спектаклей в 18.30.



Посмотреть сборник советских мультфильмов (0+) воскресным утром приглашает малышей областной Дом народного творчества. Показ начнется в ретро-кинотеатре в 12.00. Перед просмотром ребята примут участие в интерактивной игровой программе с героями любимых сказок.



В это же время Костромской камерный драматический театр предлагает юным горожанам увидеть сказку «Царевна Несмеяна» (0+). А вечером в стенах театра ждут исключительно совершеннолетних — по мотивам романа Шодерло де Лакло будет поставлена романическая драма «Опасные связи» (18+).