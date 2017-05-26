Пушкинский праздник

Опубликовано 26.05.2017

пройдет 6 июня в поселке Василево



По традиции, на большую василевскую поляну в день рождения великого поэта съезжаются делегации из всех сельских поселений. В праздничном действе участвуют и взрослые, и дети.



Нынешний праздник откроется выставкой-продажей работ народных умельцев и снеди. Затем пройдет театрализованное представление и детская интерактивная программа. Ребятишкам областной Театр кукол привезет спектакль «Волшебная калоша».



Во время праздника будет работать музейная комната, расположенная в Василевском сельском доме культуры. Всех желающих библиотекарь Алевтина Алексеева познакомит с экспозицией «Костромские Пушкины». Усадьба костромских Пушкиных, о которой теперь напоминает лишь старый могучий кедр, когда-то располагалась в местечке Давыдково, что совсем близко от Василева. Нынешний хозяин Давыдкова, фермер Александр Бурлуцкий и был основателем проведения пушкинского праздника.