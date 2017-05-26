Библиотекарь и хранитель - понятия однокоренные

Опубликовано 26.05.2017

27 мая отмечается Всероссийский день библиотек

Торжественное собрание по случаю праздника пройдет в пятницу вечером в Костромском государственном драматическом театре имени Островского. Здесь назовут победителей конкурсов на звание «Лучший библиотекарь года» и «Лучший читатель года». Как всегда, встретятся единомышленники, готовые ради читателя на любые подвиги.

Актеры драматического театра подготовили для гостей постановку. На это раз им представят пьесу французского драматурга Эжена Скриба «Стакан воды».