Новая книга Евгения Зайцева

Опубликовано 29.05.2017

В областной универсальной библиотеке писатель представил «Школу становления»

На счету члена Союза писателей России, лауреата премии имени Писемского Евгения Зайцева более десятка книг. На этот раз писатель обратился к своей творческой биографии - времени работы в редакции областной газеты «Северная правда».

Эта тема особенно близка и дорога автору: почти два десятка лет Евгений Зайцев проработал в «Северянке», делил тревоги и заботы журналистского коллектива со своими товарищами, решал насущные проблемы. Здесь, по мнению автора, прошло становление Зайцева как журналиста. Позднее именно из «Северной правды» его пригласили в центральную газету «Правда», а затем предложили стать редактором одной из республиканских газет.



Семидесятые годы минувшего века, считает автор, - одни из самых заметных в истории «Северной правды». Газета тогда много раз побеждала в различных всесоюзных конкурсах журналистского мастерства, становилась призером выставок и смотров, организуемых павильоном «Советская печать» ВДНХ СССР, получала поощрения на уровне РСФСР. В это время в журналистском коллективе работали талантливые профессионалы: Игорь Дедков, Николай Голоднов, Евгений Голубев, Елена Протасова, Тамара Дедкова, Юрий Сметанин и многие другие.



На страницах книги оживают будни и знаменательные моменты из жизни журналистского коллектива и его организаторов. Писатель рассказывает о своих коллегах и их судьбах. И пускай иногда оценки автора могут кому-то быть не по душе, но зато им написаны яркие воспоминания тех лет, без прикрас и суесловия. Читатель должен понять, что главное для автора - доверительный разговор с собеседником. Актуальность книги заключается еще и в том, что «Северной правде» в нынешнем году исполнилось 110 лет. И такой своеобразный подарок Евгений Зайцев делает своей родной газете.

Ирина СОЛОВЬЕВА