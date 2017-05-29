Война глазами женщин

Опубликовано 29.05.2017

Историко-документальную выставку с таким названием представили в Костроме

Экспозицию открыли 19 мая в Государственном архиве области. В рамках события в стенах хранилища прошла беседа тружениц тыла и детей войны с учащимися кадетского корпуса.

Документы, фотографии, заметки из газет, письма... Прочувствовать, понять и окунуться в атмосферу тех лет, узнать о жизни женщин на трудовом фронте и в тылу, об условиях, в которых им приходилось работать, растить детей и выхаживать раненых, по-другому нельзя.



Особенно для гостей выставки был ценен, конечно, диалог со старшим поколением. Со слезами на глазах женщины рассказывали, как еще девчонками уходили на фронт. Юные школьницы и студентки становились не только радистками и медсестрами, но ходили в разведку, командовали войсками, осваивали снайперские винтовки.



В благодарность за душевную встречу будущие защитники Отечества прочитали стихотворения, посвященные женщинам - труженицам тыла. И пообещали никогда не забывать о подвиге героев тех времен - и мужчин, и женщин.

Анжелика ОСОКИНА

Ксения Солодова, главный архивист отдела использования и публикации документов, организатор выставки:

- Выставка и встреча были запланированы около полутора месяцев назад. Мы изначально хотели не просто открыть экспозицию, но и организовать встречу ветеранов с детьми, показать роль женщины на войне. Прорабатывались советские фонды и, естественно, акцент мы делали на документы, где упоминались именно женщины.

Вера Колчина, труженица тыла:

- Выставка фундаментальная, мне очень понравилась. Она действительно отражает жизнь Костромы в военные годы. Я считаю, что необходимо проводить такие мероприятия, чтобы дети знали историю своей страны, гордились и помнили.