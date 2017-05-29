Волгореченск - рыбный край

Опубликовано 29.05.2017

На семинар-совещание в город съедутся профессионалы-рыбоводы

30 мая в Волгореченске пройдет семинар, на котором речь пойдет о развитии индустриальной аквакультуры в Российской Федерации. Этот город выбран неслучайно: рыбоводством здесь занимаются уже не первый десяток лет. Центром встречи станет местный рыбхоз, где выращивают карпов и осетровых рыб. Гости посетят это рыбоводное хозяйство, ознакомятся с технологией разведения аквакультуры, а также заслушают доклады лучших представителей отрасли. Обмен мнениями - оптимальный путь к решению многих злободневных вопросов.