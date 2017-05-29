Праздник «Детства яркие краски»

Опубликовано 29.05.2017

пройдет в Костромском районе 1 июня

Он посвящается Международному дню защиты детей. Детская общественная организация «Поколение» проводит его с 2009 года. Нынче праздник является финальным мероприятием в ходе реализации проекта «Подари улыбку детям», который был признан победителем регионального конкурса на получение субсидии и реализовывался при поддержке администрации Костромской области.



В программе праздника - выставка работ декоративно-прикладного творчества «Россия великая! Россия многонациональная!», где будут представлены работы учащихся и педагогов дополнительного образования. На нескольких площадках пройдут конкурсы и викторины. Клуб верховой езды «Авантис» Дома творчества организует катание на лошадях. В большом концерте примут участие лучшие детские танцевальные и вокальные коллективы.



На празднике можно будет познакомиться с культурой и обычаями народов, проживающих на территории Костромского района.