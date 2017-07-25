Лето должно быть безопасным для детей

Опубликовано 25.07.2017

Такую задачу поставил глава государства

Продолжаются каникулы, а с ними и организованный отдых детей. За первую смену этого года отдохнули и поправили свое здоровье более девятнадцати тысяч юных жителей области. В регионе работали двести сорок шесть оздоровительных учреждений.

Особое внимание качеству организации отдыха и оздоровления детей уделяет Президент Владимир Путин. Глава государства не раз подчеркивал: в регионах должны создавать необходимые условия для организации отдыха детей, их образования.



«Дети должны не просто пребывать в лагере или санатории, а получать новые знания и развиваться, заниматься художественным и научно-техническим творчеством, иностранными языками, спортом - иметь все возможности для самореализации и роста», - уверен глава государства.



На проведение оздоровительной кампании Костромская область в этом году потратит 160 млн рублей. А это на 2,7 процента больше, чем в прошлом. За первую смену отдохнули и поправили здоровье более девятнадцати тысяч детей.



Почти шестнадцать тысяч из них провели первую смену в лагерях с дневным пребыванием. Например, в Макарьеве оздоровительная смена лагеря работала на базе школы №1. Для детей семи - десяти лет здесь организовали множество познавательных мероприятий. Среди них - «Безопасное лето», «Шашечный турнир», «Экологический квест», «Рисование», «Лепка», «Плетение», экскурсии в районную библиотеку, музей и занятия на свежем воздухе. Ребята проведенным в лагере временем остались довольны.



Надо отметить, что в нашем регионе возобновила работу дирекция загородных оздоровительных центров. Благодаря этому на 20 млн рублей удалось обновить материально-техническую базу четырех областных загородных лагерей: «Строитель», им. Юрия Беленогова, «Красная горка» и «Синие дали».



«Появилось мощное управленческое ядро. Дирекция позволила заниматься подготовкой к оздоровительной кампании на протяжении всего года, готовить проектно-сметную документацию, обновлять базы, - отметил губернатор Сергей Ситников. - Считаю, что это очень правильное направление, этим надо заниматься».



Для детей в области не просто предусмотрели разные формы и виды отдыха и оздоровления, но особое внимание при этом уделили обеспечению их безопасности. Жесткий контроль за работой детских загородных оздоровительных центров в регионах страны проводится по поручению Президента Владимира Путина. Глава государства поставил задачу принять все меры, чтобы обеспечить безопасность пребывания детей в лагерях.



В нашем регионе разработано законодательство, направленное на повышение безопасности и улучшение качества отдыха детей, есть нормативно-правовые акты по осуществлению регионального государственного контроля в этой сфере. Выстроены алгоритмы взаимодействия со всеми службами, в том числе с правоохранительными структурами. Уникальным можно назвать опыт по обучению детей плаванию на открытых водоемах и в бассейнах.



«Самую точную и верную оценку дают, как правило, дети, - отметила во время посещения костромского лагеря отдыха и оздоровления детей им. Юрия Беленогова уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. - Они рассказали мне, как к ним приходили педагоги, доктора, представители МЧС, рассказывали о мерах безопасности, как правильно заботиться друг о друге, как правильно выйти из сложной ситуации».



Обеспечение безопасности детей в загородных оздоровительных центрах находится на личном контроле главы региона. Организацию работы по этому направлению глава региона проверил недавно в лагере «Строитель».



В нем сейчас отдыхают более ста детей со всей области - действует смена «Лето в красных галстуках». Во время подготовки к сезону здесь провели исследования воды, акарицидную обработку территорий, дератизацию и дезинсекцию. Круглосуточную охрану обеспечивает частное охранное предприятие. Все корпуса, пищеблок и медицинская комната прошли проверку на предмет санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности территории.



Как и обещал в начале сезона, губернатор посещает все лагеря, в том числе на северо-востоке области. «Мы строго контролируем реализацию поручения Президента», - подчеркивает Сергей Ситников.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Екатерина, организатор праздников:

- Конечно, за безопасностью детей нужно пристально следить, качественно подбирать персонал, может быть, даже увеличивать количество воспитателей.

Марина Вадимовна, работник общепита:

- Поддерживаю главу государства. Многое зависит от персонала учреждений. Нужно воспитателей и вожатых проверять. Когда мои дети в лагере были, я к ним через выходные приезжала - родительский контроль тоже имеет место быть.

Надежда, пенсионерка:

- Я всю жизнь живу в деревне, отправлять детей в лагерь не было смысла - они под присмотром у бабушек. Но один раз все-таки ездили. Я думаю, что строгий контроль - это правильно, по-другому никак.

Ирина Николаевна, пенсионерка:

- Согласна с Президентом. Здесь важно привлекать профессионалов. Я сама однажды работала в лагере и поняла, что студентам с педагогическим образованием нет равных! У них свои хитрости, как уследить за ребенком. А во время купания, думаю, вообще рядом должны быть сотрудники МЧС или береговой охраны.