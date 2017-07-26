Попал на передовую

Опубликовано 26.07.2017

в семнадцать лет

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил с юбилеем участника Великой Отечественной войны Виталия Криворотенко, которому исполнилось девяносто лет.

Будучи совсем еще мальчишкой, он, как и тысячи других точно таких же пацанов, рвался на фронт. Желание было одно: отомстить нацистам за погибшего под Сталинградом отца, за те боль и страдания, что переносил весь народ. И мечта сбылась: ему исполнилось семнадцать, когда он оказался на передовой.



Службу юный Виталий начал в артиллерийских войсках на Первом Украинском фронте. Командиры доверили ему одну из самых важных должностей - наводчика орудия. От его умения и сноровки зависело успешное попадание в цель и жизнь всего артиллерийского расчета. Ведь если наводчик неправильно прицелился, противник ответным выстрелом мог уничтожить всех его товарищей по оружию.

Главной задачей подразделения, в котором служил Виталий Криворотенко, было уничтожение танков противника. И артиллеристы успешно с этим справлялись. В боях за освобождение Польши юный наводчик получил ранение в ногу и тяжелую контузию, но после госпиталя вновь вернулся в строй. Принимал участие в операции на Зееловских высотах, когда наши войска подходили к Берлину.



После войны младший сержант Криворотенко решил продолжить военную службу и поступил в Харьковское артиллерийское училище. Успешно окончив его, молодой офицер отправился в ракетные войска. В то время ракетчики по праву считались элитой армии. За время службы не раз приходилось переезжать вместе с семьей из одного дальнего гарнизона в другой. «За сорок лет объехали почти весь Советский Союз: Кяхта, Иркутск, Чита», - вспоминает ветеран. Но семья стойко переносила все тяготы военной службы.



По словам Виталия Федоровича, сегодня главное его богатство - две дочери, двое внуков, трое правнуков. И, разумеется, супруга - Галина Георгиевна, которая на протяжении шестидесяти пяти лет идет по жизни рядом с мужем. Именно благодаря ее заботе, уверен ветеран, он смог дожить до столь почтенного возраста.



Полковник в отставке, Виталий Криворотенко награжден орденом Отечественной войны второй степени и многочисленными медалями. Он и сегодня, несмотря на годы, не растерял военной выправки. И готов хоть завтра, если Родина потребует, встать в строй.



Губернатор Костромской области Сергей Ситников лично поздравил ветерана, пожелал ему крепкого здоровья, долголетия и вручил письмо с поздравлением от Президента РФ Владимира Путина. «Поздравляем Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, добро, справедливость. Опаленная войной молодость, вся ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силой духа, несгибаемой воли», - говорится в поздравлении Президента России.



Также с праздником юбиляра поздравил и помощник губернатора Костромской области Герой России Николай Майоров. Виталий Федорович поблагодарил за внимание и заботу и отметил, что планирует дожить до ста лет.

Иван АНТОНОВ

Виталий Криворотенко, участник Великой Отечественной войны:

- Только жена способна держать в узде мужчину. Вот мы с ней шестьдесят пять лет прожили вместе. В верности, любви и спокойствии. Не ощущаю, что у меня солидный юбилей, а ощущаю, что нужно до ста дожить. Впереди еще много что будет.