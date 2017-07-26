Растут стены храма

Опубликовано 26.07.2017

Восстановление кремля продолжается

Костромской кремль - некогда утраченная святыня - сегодня возвращается к жизни. Строители работают над восстановлением Богоявленского собора и его колокольни.

В Богоявленском соборе, по состоянию на 21 июля, проводится опалубка металлического каркаса основания свода собора для дальнейшего бетонирования. На колокольне закончены работы по армированию основания плиты первой смотровой площадки. Кроме того, строительная площадка расширена в границах выделенного епархии земельного участка.



В минувший вторник здесь побывали меценат Виктор Тырышкин, губернатор Сергей Ситников, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и главный архитектор проекта Алексей Денисов. На месте строительства прошло совещание с подрядчиками и проектировщиками по организации внутреннего теплоснабжения колокольни и Богоявленского собора и иным вопросам, касающимся хода работ.



Также на минувшей неделе открылась общественная приемная Костромского кремля. Она временно располагается в центральном парке города, в часовне святого благоверного Александра Невского, рядом со строительной площадкой кремля. Здесь находятся документы по истории святыни, макеты восстанавливающегося ансамбля. Тут же костромичи и гости города могут обратиться к представителям информационной службы для организации экскурсии по объектам.

Телефон общественной приемной +7-950-245-92-23.



Олег СУВОРОВ