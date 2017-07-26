Опубликовано 26.07.2017

на опорах моста

В Костроме идет капитальный ремонт моста через Волгу. За вторник подрядная организация демонтировала выравнивающий бетонный слой пролетных строений на площади 217 квадратных метров, покрытие тротуара - 154 квадратных метра и 25 метров барьерного ограждения.

Еще рабочие очистили конусы береговой части моста - 225 квадратных метров. На подмостовом пространстве провели пескоструйную очистку поверхности опор (70 квадратных метров) и разобрали «слабый бетон» на опорах (20 квадратных метров). Сегодня подрядчик продолжает работу с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтаж тротуарного покрытия и ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства. На переправе трудятся 54 человека и более 30 единиц техники.