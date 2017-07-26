Покорили Москву

Опубликовано 26.07.2017

юные тяжелоатлеты из поселка Сухоногово Костромского района

Они участвовали в турнире «Гераклиада. Путь к Олимпу», на который съехались спортсмены из 15 субъектов России. Среди участников были и члены сборной страны. Правда, соревновались они отдельно.



Наши спортсмены проявили характер и волю к победе. Андрей Сутягин победил в своей весовой категории. Темур Салоян стал серебряным призером. Александр Новиков поднялся на третью ступеньку пьедестала почета, впервые выполнив норму третьего спортивного разряда. Бронза - и у Александра Лазутина. Почетное четвертое место - у Александра Кузмичева.

Тренируются ребята в спорткомплексе имени Анатолия Шелюхина у мастера спорта СССР Валерия Новикова.