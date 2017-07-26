Стихи для Саши, Вани, Сони

Опубликовано 26.07.2017

Костромская журналистка Тамара Андреева выпустила книгу стихов для детей

Это дебютный поэтический сборник Тамарой Андреевой, вышедший в свет в одном из костромских издательств. Читателям «Северной правды» хорошо знакомо имя журналистки, несколько десятков лет работавшей в коллективе газеты, а вот с поэтическим творчеством знакомство предстоит впервые. Коллеги по цеху встретились в региональном отделении Союза журналистов на презентации сборника. Участники встречи были единодушны в оценках: книга стихов - настоящая творческая удача и пожелали новых талантливых стихов.