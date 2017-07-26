Справил юбилей за счет москвички

Опубликовано 26.07.2017

Сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную в деревне Ледина Мантуровского района

О хищении имущества в дежурную часть Мантуровского отделения полиции сообщила москвичка. Она каждый год проводит зиму в столице, а на летний сезон возвращается на родину предков: в деревню Ледина Костромской области, расположенную неподалеку от трассы Макарьев-Мантурово.



В этом году ее в деревне ждал неприятный сюрприз. Неизвестный злоумышленник проник в дом и вынес все чугунные изделия общим весом свыше двухсот килограммов.



Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления местного жителя. Мужчина признался, что кража инвентаря - его рук дело. В этом году у злоумышленника случился юбилей, а денег, чтобы его как следует отпраздновать, в наличии не оказалось.

Юбиляр прикинул, что, учитывая преклонный возраст, соседка может вовсе не вернуться в деревню, и начал потихоньку выносить ее имущество. Присвоенную чугунную утварь он разбил на части и вывез в ближайший пункт приема металла.



Вырученные тысячу восемьсот рублей мужчина, как и планировал, пустил на застолье. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».