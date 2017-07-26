В Костроме подвели итоги фотоконкурса, посвященного ГТО

Опубликовано 26.07.2017

Свои работы жители области отправляли с января

Второй этап фотоконкурса «ГТО — Костромская область» завершился. Его участниками смогли стать все желающие, но с одним условием: они должны были завоевать значок ГТО. Конкурсные работы публиковались в социальных сетях, и за них шло активное голосование. Победителями стали Хаким Миннагалеев и Кирилл Прусов из Костромы, на втором месте - шарьинка Людмила Шиловская, на третьем — жительница Волгореченска Анна Халеева.