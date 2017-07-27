Опубликовано 27.07.2017

Наша история заткнет за пояс остросюжетный детектив

Он молод и чрезвычайно любознателен, очень любит историю своей страны и родного края. Экскурсовод Дмитрий Попов согласился поделиться некоторыми секретами своей профессии, а также рассказал, что больше всего привлекает иностранцев в Костроме и почему туристы предпочитают остановиться и отдышаться именно в нашем городе.

Досье

Дмитрий Попов

В 2011 году окончил исторический факультет университета имени Н.А. Некрасова.

Убежден, что общение с людьми является одним из лучших способов провести время с пользой.

Ни одна экскурсия не похожа на предыдущую



- Дмитрий, как вы стали экскурсоводом?

- В эту профессию я пришел около года назад. До того работал менеджером по продажам, но наступил момент, когда предприятие перестало нуждаться в моих услугах. Случилась оказия, мне подсказали, что существует возможность устроится экскурсоводом. Тем более что я по образованию историк.



- Первую экскурсию помните?

- Конечно, где-то и волновался, и в мелочах путался. Но обучала меня Людмила Бурдина, опытный, замечательный экскурсовод. Относилась она ко мне очень доброжелательно. Буквально со второй-третьей экскурсии весь страх и трясучка прошли. Сейчас уже получаю удовольствие от процесса общения с людьми. Все, кто приходит обучаться, начинают с малого, с так называемой обзорной экскурсии. Чтобы водить группы по городу, необходимо получить аттестацию.



- Допустим, я хочу стать экскурсоводом, что мне для этого нужно сделать?

- Я бы посоветовал обратиться к опытным экскурсоводам, они подскажут, как лучше подготовиться к экзамену.



- Кто готовит тексты экскурсоводам?

- Существуют так называемые контрольные тексты, со временем экскурсовод самостоятельно находит оригинальные авторские фишки и начинает добавлять их в экскурсию. Поэтому практически невозможно найти двух гидов с одним и тем же текстом.



- А экскурсовод думает во время экскурсии или просто выдает зазубренный текст?

- В этом плане все очень индивидуально. Мы такие же люди, у нас бывают и усталость, и эмоциональное выгорание, особенно когда ты сорок лет рассказываешь один и тот же текст. Я пока еще не столь матерый, поэтому стараюсь делать каждую экскурсию не похожей на предыдущие.



- Голосовые связки не устают от длительного разговора?

- Да, такая проблема существует, после каждой экскурсии стараешься выпить стакан горячего чая, чтобы согреть горло и связки. Особенно тяжело зимой в морозы. Представьте себе, насколько сложно водить группу в минус тридцать. Но слава богу, пока обходилось без последствий.

Владимир Ленин, пес Бубка и кот в Сусанинском сквере



- Сегодня много туристов приезжает в наш город?

- Очень много. Люди вспомнили, что у них существует своя, очень богатая и интересная история. Как я говорю на экскурсиях, наша история заткнет за пояс любой остросюжетный детектив. Что удивительно, довольно большой поток и по зарубежным туристам.

Если раньше ехали стандартно: немцы, англичане, французы, испанцы, то в последнее время стало много китайцев. Китай и Тайвань очень активно к нам едут. Существует даже проблема - тяжело найти гида на китайском.



- А в Костроме есть экскурсоводы со знанием китайского?

- Насколько я знаю, пока нет. С ними работают под перевод, то есть приезжает группа с гидом, который знает китайский, и уже он переводит слова костромского экскурсовода. Мало у нас и тех, кто знает испанский или итальянский языки.



- В чем разница между нашими туристами и иностранными?

- Наши более трепетно относятся к самой истории России, к памятникам архитектуры и особенно к действующим храмам. У иностранных туристов отношение проще, да, они знают Иисуса, Богородицу, святую троицу, но для них это больше развлечение.



- Всегда было интересно, когда католики, протестанты и представители прочих конфессий заходят в наши церкви, они крестятся?

- Иногда да.



- Что у иностранцев вызывает интерес?

- У них первая ассоциация с Костромой - это Романовы. Им интересны те места, которые непосредственно связаны с последней российской династией. Еще все без исключения удивляются нашему памятнику Владимиру Ленину. Любят пожарного пса Бубку, кота в Сусанинском сквере. Иногда спрашивают, есть ли у нас университет, сколько людей живет в городе.



- А куда они идут после экскурсии?

- Пожалуй, прежде всего на Костромскую сырную биржу, на сувенирные развалы. Любят покупать льняные изделия.



- Когда мы приезжаем в другие страны, стремимся попробовать местную еду. В Испании - паэлью, в Италии - лазанью, в Китае - утку по- пекински. Есть ли у иностранцев во время посещения России подобные кулинарные запросы?

- К сожалению, мне сложно сказать, это вопрос скорее к сопровождающим.

- Существуют ли у иностранных гостей проблемы с английским языком, я имею в виду указатели на улицах городов, меню в заведениях общепита и т.д.?

- В последнее время в Костроме стали появляться указатели на английском, это помогает. В некоторых кафе есть меню на английском. Но обычно гиды туристам помогают сориентироваться.



В Кострому из Ташкента на автобусе



- Давайте поговорим о наших туристах, кто к нам приезжает и откуда?

- Активно едут москвичи - тур выходного дня, приезжают из соседних городов: Владимира, Ярославля и других. Из рассказов экскурсоводов знаю, что к нам однажды приехала группа из Ташкента на автобусе. Представляете, они несколько суток тряслись в салоне, чтобы посмотреть «Золотое кольцо», и в том числе Кострому. А на днях, когда в Костроме проводилось заседание президиума Союза музеев России, к нам приехала делегация из девяноста человек.



- Что вызывает наибольший интерес?

- Безусловно, центр города, Ипатьевский монастырь, Сумароковская лосеферма.



- К Костромскому кремлю тоже водите туристов?

- Обязательно. Это место знаковое, оно показывает всю многогранность нашей истории. Когда-то разрушили святыню, теперь восстанавливаем.



- Детей много приезжает?

- Да, либо с родителями, либо в дни школьных каникул.



- Как они воспринимают историю?

- По-разному. Поймите, когда группа пятый день смотрит «Золотое кольцо», кто-то волей-неволей начинает решать свои вопросы. Многое зависит от экскурсовода, есть такие, кто в состоянии зажечь любую аудиторию.



- В вашей практике наверняка случались курьезные случаи.

- Однажды в одном из храмов я подвел туристов к ростовой иконе Николая Чудотворца. Если вы знаете историю, он был епископом, а они должны служить на коврике, на котором изображен орел, в обиходе это изображение называют орлицей. И вдруг слышу возглас: «А что это у вас святитель Николай птичку топчет?»

Пришлось объяснять. Но чаще озадачивают дети. Как-то я водил группу с детьми пяти - семи лет. Стоим в храме, задаю вопрос: «Дети, а что вы видите вокруг?». Получаю изумительный ответ: «Червячка». Оказалось, это змей мытарств на фреске, изображавшей Страшный суд.



- А в Костроме есть своя школа экскурсоводов?

- У нас очень много опытных мастеров, есть люди, которые по тридцать-сорок лет водят экскурсии, они начинали еще в советское время: та же Людмила Бурдина, Светлана Пашинина, Сергей Уткин, Евгений Белозеров, Светлана Успенская и многие другие.



- Существует ли потребность в открытии новых туристических маршрутов в городе или в области?

- Одним из таких маршрутов, я надеюсь, станет Костромской кремль, когда завершится его строительство. Понимаете, у нас есть много что посмотреть, но этот вопрос скорей к руководству туристических фирм, к сожалению, они нередко стремятся сократить программу пребывания по максимуму. Наверное, нужно активней развивать и рекламировать те объекты, которые у нас есть.



- Как туристы отзываются о Костроме, насколько наш город чистый, уютный, удобный в плане транспортной доступности?

- В последние годы, безусловно, Кострома серьезно продвинулась вперед. Еще в конце двухтысячных были претензии и к дорогам, и к мусору. Сейчас город очень нравится туристам. У Костромы, по их словам, амплуа тихого провинциального города на Волге. Здесь можно остановиться, отдышаться и двигаться дальше.

Алексей ВОИНОВ

Фото из архива Дмитрия Попова