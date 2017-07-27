Важно, чтобы динамика сохранялась

Опубликовано 27.07.2017

Итоги работы полиции за первые шесть месяцев 2017 года подвели в УМВД России по Костромской области

В заседании расширенной коллегии приняли участие руководители силовых структур региона и губернатор Сергей Ситников.

Сразу тринадцать новых автомобилей отправились на минувшей неделе в подразделения полиции Костромской области. Торжественная передача техники прошла перед началом работы коллегии у здания управления МВД в Костроме. Внедорожные «Нивы» и «УАЗы», а также надежные «Рено» станут большим подспорьем в работе участковых, инспекторов ГИБДД и других сотрудников полиции.



Перед началом совещания начальник УМВД Вадим Казьмин вручил благодарственное письмо неравнодушной костромичке, жительнице Заволжья. Женщина обратила внимание на подозрительных лиц в своем дворе и обратилась в полицию. Благодаря своевременно поступившей информации стражи порядка задержали закладчиков наркотиков.



За шесть месяцев 2017 года в Костромской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 6,3 процента. Почти на четверть уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья граждан. Таким образом, сегодня можно с уверенностью говорить о стабилизации криминальной обстановки в регионе.



Значительно спокойней стало и на дорогах области, профилактические мероприятия, предпринимаемые ГИБДД и общественными организациями, дают свой результат. Губернатор Сергей Ситников обратил внимание сотрудников полиции на необходимость продолжить работу в этом направлении. По его мнению, важно не только создавать новые точки видеофиксации нарушений, но и организовывать постоянные дежурства сотрудников дорожно-патрульной службы.



Снижается и количество экономических правонарушений. За истекшие полгода сотрудники полиции выявили более 230 подобных преступлений, это на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Материальный ущерб, превышающий 140 млн рублей, возмещен в полном объеме. «В целом отмечаю, что Управление МВД России по Костромской области работает хорошо.

Важно, чтобы динамика по сокращению количества преступлений, улучшению раскрываемости, повышению безопасности жителей региона сохранялась. Порадовало, что сегодня в управлении в подавляющем большинстве работают именно костромичи. Это люди, которые хорошо знают обстановку, чувствуют, что такое Костромская область, костромская глубинка. Очень важно доверять личному составу», - отметил глава региона.



Сергей Ситников также подчеркнул, что поддерживает позицию УМВД России по Костромской области и непосредственно руководителя Вадима Казьмина по проведению системной работы для выявления преступлений и правонарушений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов.

Алексей ИВАНОВ

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Принципиально поддерживаю позицию руководителя управления Казьмина Вадима Викторовича, который не просто проводит разовые мероприятия, связанные с улучшением кадрового состава. Это системная работа. По сути дела сейчас формируются механизмы самоочищения системы УМВД от тех людей, которые по своим качествам не могут и не должны служить в правоохранительной системе.



Леонид Захаров, заместитель начальника отдела организации участковых уполномоченных полиции УМВД России по Костромской области:

- Появление новых машин ускорит как оперативное реагирование на сообщения обо всех преступлениях и происшествиях, так и вообще выезды на места происшествия. Конечно, это нам поможет.