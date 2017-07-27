Пятьдесят девять человек

Опубликовано 27.07.2017

400

 

и более тридцати машин

 

В Костроме идет капитальный ремонт моста через Волгу. За среду подрядная организация демонтировала еще 290 квадратных метров выравнивающего бетонного слоя пролетных строений, 120 квадратных метров - покрытия тротуара. Конусы береговой части моста рабочие очистили на 262 квадратных метрах. Кроме того, на подмостовом пространстве они сделали пескоструйную очистку поверхности опор и балок - 100 квадратных метров. Сегодня подрядчик продолжает работать с выравнивающим слоем верховой части моста, демонтировать тротуар и ремонтировать опорные пролетные строения подмостового пространства. На переправе трудятся 59 человек и более 30 машин.

 

 

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