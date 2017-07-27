Еженедельное информационное издание Костромской области
Не по своей полосе
- Опубликовано 27.07.2017
Штраф за езду по выделенной полосе заплатят еще полсотни автомобилистов
В утренний «час пик» с 7:00 до 10:00 сотрудники ГИБДД проверили, насколько добросовестно костромичи придерживаются правил дорожного движения, установленных в связи с временным ограничением, введенным на период ремонтных работ на автопешеходном мосту.
Специальные посты выставили на улице Магистральной, в их задачу входило выявление любителей быстрой езды, использующих полосу, предназначенную для движения маршрутных транспортных средств. Несмотря на многократные предупреждения, опасения правоохранителей подтвердились. За три часа работы к административной ответственности пришлось привлечь 51 водителя.
Сотрудники полиции призывают костромичей проявлять взаимную вежливость, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и следовать временным ограничениям, введенным на период ремонта. Помните: даже незначительная авария может вызвать автомобильный коллапс на многие часы, и от каждого водителя зависит, насколько быстро и комфортно будет осуществляться передвижение по городу.