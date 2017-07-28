Дыня с привкусом «брака»

Опубликовано 28.07.2017

Есть ли такие фрукты в Костроме?

Сезон дынь, по традиции, у нас начинается в июле. И хотя прилавки уже ломятся от, казалось бы, спелых плодов, первые фрукты покупать народ не торопится: внутри может оказаться совсем несладко. И даже небезопасно. Чтобы расставить все точки над «и», в «дынный» рейд отправились эксперты.

Плюсы и минусы



В МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:



- дыню «торпеду», урожай 2017 года. Место покупки - гипермаркет «Пятерочка», торговый центр «Кострома Сити», Кострома;

- дыню «торпеду», урожай 2017 года. Место покупки - гипермаркет «Лента», Кострома;

- дыню «колхозницу», урожай 2017 года. Место покупки - Центральный рынок, ИП Хмиловец Т.В., Кострома;

- дыню «колхозницу», урожай 2017 года. Место покупки - торговая сеть «Десяточка», Кострома.



Прежде всего, любую дыню, будь то «торпеда» или «колхозница», выбирают по... «хвостику», «носику» и аромату. Но эти приметы больше знакомы обычным покупателям. Специалисты же проверяют полную органолептику, или, проще говоря, внешний вид.



«Дынную» проверку они начали с явных «плюсов»: плоды свежие, зрелые и здоровые, кора плотная, а мякоть во всех случаях еще не успела перезреть. Однако от глаз экспертов не укрылись и недостатки: на фруктах из «Ленты» и «Десяточки» красовались неглубокие царапины. Так как мякоти они не затрагивали, их посчитали несущественными.



А вот запах одной из дынь специалистов серьезно смутил. «Душком» повеяло от фрукта, купленного в «Ленте». По словам экспертов, имел он и привкус затхлости, что совсем не вписывается в разрешенные ГОСТом погрешности. А значит, первый «брак» у нас уже есть.

Нитраты виноваты?



Теперь разберемся с нитратами. Как мы помним, избежать их сложно - эти вредные вещества есть в любых овощах, ягодах и фруктах, выращенных на грунте. Но для человека опасность представляет лишь избыток такой «химии», например, когда он съел много фруктов с завышенным количеством нитратов. Безопасная дыня, согласно ГОСТу, не должна содержать их более 90 мг/кг.



Удается это, конечно, не всем. Вот и в этот раз один образец оказался на грани: от «ссылки» в брак «колхозницу» из «Десяточки» спасла одна десятая миллиграмма - содержание нитратов во фрукте составило 89 мг/кг. В случаях с продукцией Центрального рынка и «Ленты» результат получше: 62 и 73 мг/кг соответственно. К дыне из «Пятерочки» вообще вопросов не оказалось, ведь в ней не набралось даже 36 процентов вредных веществ, то есть самый минимум.



Однако, как мы помним, один из образцов эксперты все-таки отправили в брак. Посторонним запахом и привкусом затхлости отличилась дыня из «Ленты», за что и получила «неуд». Остальные фрукты требованиям ГОСТ 7178-2015 и СанПиН 2.3.2.1078-01 полностью соответствуют.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Мнение потребителей в выборе самой вкусной дыни оказалось решающим. Лучшей костромичи признали ту, которая куплена на Центральном рынке (№ 2). На втором месте - фрукт из «Пятерочки» (№ 1). Третью позицию заняла дыня, приобретенная в торговой сети «Десяточка» (№ 3).

Любовь:

- Всегда предпочитаю брать дыни «колхозницы», они небольшие и сладкие. Из представленных мне больше всего понравился второй фрукт, самый медовый на вкус. Третий брать бы не стала - есть привкус.

Елена:

- Первая дыня совсем не сладкая, а вот вторая просто тает во рту и действительно сахарная. В третьем образце я почувствовала посторонний запах. К таким фруктам отношусь настороженно.

Алевтина:

- Дыни пока не покупала, сезон не подошел. Первый образец подтвердил мои ожидания - недозрел. А вот второй фрукт очень даже ничего - сочный, спелый и сладкий.

Мария:

- Я всегда покупаю дыни на рынке и выбираю именно «торпеды». Они не рыхлые, а с плотной структурой, при этом если спелые, то просто сахарные. Здесь тоже выберу «торпеду» - первый образец. Вторая и третья сладковаты, но немного пустые. Кроме того, у третьей дыни есть химический привкус.

Василий:

- Первый образец еще недозрел, он жестковат и не сладок. Второй - сочный и ароматный, но пустоватый на вкус. А вот третий просто сахарный, с медовым вкусом, выбрал бы его.

Информационную поддержку акции осуществляет областная телерадио-компания «Русь»